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Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернется Ямаль
Флик высказался о талантливом игроке команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик рассказал, что правый вингер Ламин Ямаль все еще восстанавливается после травмы и пропустит ближайшую игру команды.
"Он пропустит матч против "Бреста". Сейчас он чувствует себя лучше. Я думаю, что в субботу он будет в старте или на скамейке запасных. Посмотрим. В любом случае, мы никуда не спешим", - сказал специалист.
В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 16 матчей, где отметился 6 голами и 8 ассистами.
Добавим, что "Барселона" 26 ноября сыграет против "Бреста" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
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