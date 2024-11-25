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Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернется Ямаль

Испания

Флик высказался о талантливом игроке команды

Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернется Ямаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик рассказал, что правый вингер Ламин Ямаль все еще восстанавливается после травмы и пропустит ближайшую игру команды.

"Он пропустит матч против "Бреста". Сейчас он чувствует себя лучше. Я думаю, что в субботу он будет в старте или на скамейке запасных. Посмотрим. В любом случае, мы никуда не спешим", - сказал специалист.

В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 16 матчей, где отметился 6 голами и 8 ассистами.

Добавим, что "Барселона" 26 ноября сыграет против "Бреста" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

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Барселона Ханси Флик Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 16:57
Давайте, добивайте уже до конца, чего там ждать.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 16:57
Давайте, добивайте уже до конца, чего там ждать.
Ответить
0
0
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:50
Вы никуда не спешите, а тем временем мы теряем очки и среал дышит нам в зад.
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0
1
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:46
Украина. Киев. Банковая. Председателю Совжидкома товарищу Зельману В.А. 25.11.2024 г Кривой Рог. Температура воздуха: -4°С Отопление в городе ещё не дали. Батареи холодные. Замерзаем. Просим принять меры и виновных расстрелять. Тчк.
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