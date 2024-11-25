Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернется Ямаль

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик рассказал, что правый вингер Ламин Ямаль все еще восстанавливается после травмы и пропустит ближайшую игру команды.

"Он пропустит матч против "Бреста". Сейчас он чувствует себя лучше. Я думаю, что в субботу он будет в старте или на скамейке запасных. Посмотрим. В любом случае, мы никуда не спешим", - сказал специалист.

В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 16 матчей, где отметился 6 голами и 8 ассистами.

Добавим, что "Барселона" 26 ноября сыграет против "Бреста" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.