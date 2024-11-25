Винисиус Жуниор - о травме: Сумасшедший календарь...

Да ладно.... Слабак... По прежнему расист мечтает про ЗМ, поэтому, по согласованию с Пересом он берёт паузу, чтоб отдохнуть и попытаться феерить на клубном ЧМ в декабре. Ну и временный уход расиста в отпуск, по задумке Переса, развяжет руки/ноги Мбаппе. Мол, Перес хочет посмотреть на лучшую версию француза времен раннего ПСЖ.