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Винисиус Жуниор - о травме: Сумасшедший календарь...

Испания

Футболист не сыграет против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Винисиус Жуниор - о травме: Сумасшедший календарь...

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о своей травме в социальных сетях.

"Сумасшедший календарь..... Восстанавливаюсь", - написал футболист в Х.

Напомним, что Винисиус получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Поэтому игрок пропустит матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

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Источник:
Vini Jr.
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2024 в 17:59
Да ладно.... Слабак... По прежнему расист мечтает про ЗМ, поэтому, по согласованию с Пересом он берёт паузу, чтоб отдохнуть и попытаться феерить на клубном ЧМ в декабре. Ну и временный уход расиста в отпуск, по задумке Переса, развяжет руки/ноги Мбаппе. Мол, Перес хочет посмотреть на лучшую версию француза времен раннего ПСЖ.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2024 в 17:59
Да ладно.... Слабак... По прежнему расист мечтает про ЗМ, поэтому, по согласованию с Пересом он берёт паузу, чтоб отдохнуть и попытаться феерить на клубном ЧМ в декабре. Ну и временный уход расиста в отпуск, по задумке Переса, развяжет руки/ноги Мбаппе. Мол, Перес хочет посмотреть на лучшую версию француза времен раннего ПСЖ.
Ответить
1
0

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