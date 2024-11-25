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Винисиус Жуниор - о травме: Сумасшедший календарь...
Футболист не сыграет против Ливерпуля в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о своей травме в социальных сетях.
"Сумасшедший календарь..... Восстанавливаюсь", - написал футболист в Х.
El loco calendario……… A RECUPERAR! ???????? https://t.co/oqSnKkP5MT— Vini Jr. (@vinijr) November 25, 2024
Напомним, что Винисиус получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Поэтому игрок пропустит матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
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Источник:Vini Jr.
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2024 в 17:59
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