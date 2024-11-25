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Произошло массовое мошенничество на экзаменах для футбольных агентов, желающих получить квалификацию ФИФА
Более 15 кандидатов пыталась обмануть систему
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В футбольном мире разгорелся скандал, связанный с массовым мошенничеством во время экзаменов для получения лицензии футбольного агента. Как сообщает Relevo, более 15 кандидатов пыталась обмануть систему, наняв специалистов для сдачи экзамена за них.
Кандидаты, желающие получить квалификацию ФИФА, подключить свои компьютеры к сети Wi-Fi, предоставленной Федерацией футбола Испании (RFEF). После этого, с помощью специальной программы, они передали контроль над своими устройствами сторонним лицам - юристам, специализирующимся на трансферных вопросах. Те, в свою очередь, заполнили тест за них.
ФИФА и RFEF были готовы к таким попыткам обмана. Они отслеживали изменения IP-адресов во время экзамена, что стало непосредственным доказательством мошенничества. Благодаря этому удалось выявить всех участников схемы. Все лица, которые причастны к мошенничеству будут наказаны. Их лишат возможности получить лицензию агента, а также могут быть применены дополнительные санкции.
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