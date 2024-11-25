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Известно, кто стал лучшим тренером Ла Лиги в ноябре

Испания

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Известно, кто стал лучшим тренером Ла Лиги в ноябре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.

В упорной борьбе за эту награду Мичел обошел Диего Симеоне из "Атлетико Мадрид" и Иманола Альгуасиля из "Реал Сосьедад".

В ноябре "Жирона" одержала победу над "Леганесом" (4:3), "Хетафе" (1:0) и "Эспаньолом" (4:1).

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Мичел Санчес Ла Лига
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Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 19:25
Лучший тренер Европы однозначно
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1
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 19:25
Лучший тренер Европы однозначно
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1
0
avatar
Bаrcelinius
25.11.2024 в 19:11
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
25.11.2024 в 20:06
Що ти там кричиш, пархатий ??? "Дайтє дєнєг старой ша.лавє барсє" !!!
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0
1
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 20:19
дбл блъ
 
0
0

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