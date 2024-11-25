Известно, кто стал лучшим тренером Ла Лиги в ноябре

Главный тренер "Жироны" Мичел был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.

В упорной борьбе за эту награду Мичел обошел Диего Симеоне из "Атлетико Мадрид" и Иманола Альгуасиля из "Реал Сосьедад".

В ноябре "Жирона" одержала победу над "Леганесом" (4:3), "Хетафе" (1:0) и "Эспаньолом" (4:1).