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Известно, кто стал лучшим тренером Ла Лиги в ноябре
Результаты голосования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
В упорной борьбе за эту награду Мичел обошел Диего Симеоне из "Атлетико Мадрид" и Иманола Альгуасиля из "Реал Сосьедад".
В ноябре "Жирона" одержала победу над "Леганесом" (4:3), "Хетафе" (1:0) и "Эспаньолом" (4:1).
ORGULLO GIRONÍ. ❤️— LALIGA (@LaLiga) November 25, 2024
???? @Michel8Sanchez, del @GironaFC, es el ???????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? de noviembre en #LALIGAEASPORTS.#LALIGACOACHOFTHEMONTH | @MicrosoftES#PREMIOSLALIGA
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