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AFE определились с лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2023/24
Беллингем получил очередную награду
Getty Images / Global Images Ukraine
Звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем продолжает собирать трофеи. На церемонии награждения Premios AFE (Ассоциации футболистов Испании) английский полузащитник был признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2023/2024.
"Спасибо, что проголосовали за меня как за игрока сезона AFE, я очень горжусь", - сказал хавбек.
Jude Bellingham receiving the best La Liga player of the 23/24 season award by The Spanish Association of Professional Footballers in Spain (AFE) ???? pic.twitter.com/iXSPTD6Rw9— Ria (@itsjudithworld) November 25, 2024
Джуд в сезоне 2023/24 Ла Лиги забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за "Реал".
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