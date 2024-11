AFE определились с лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2023/24

Звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем продолжает собирать трофеи. На церемонии награждения Premios AFE (Ассоциации футболистов Испании) английский полузащитник был признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2023/2024.

Jude Bellingham receiving the best La Liga player of the 23/24 season award by The Spanish Association of Professional Footballers in Spain (AFE) ???? pic.twitter.com/iXSPTD6Rw9