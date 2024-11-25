  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. AFE определились с лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2023/24
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

AFE определились с лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2023/24

Испания

Беллингем получил очередную награду

AFE определились с лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2023/24

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем продолжает собирать трофеи. На церемонии награждения Premios AFE (Ассоциации футболистов Испании) английский полузащитник был признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2023/2024.

"Спасибо, что проголосовали за меня как за игрока сезона AFE, я очень горжусь", - сказал хавбек.

Джуд в сезоне 2023/24 Ла Лиги забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за "Реал".

Читайте такжеЛа Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре
По теме
yellow-arrow
Президент Реала впервые заговорил об изменении модели собственности
yellow-arrow
Известно, кто стал лучшим тренером Ла Лиги в ноябре
yellow-arrow
Произошло массовое мошенничество на экзаменах для футбольных агентов, желающих получить квалификацию ФИФА
Ла Лига Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости