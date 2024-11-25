Президент Реала впервые заговорил об изменении модели собственности

Президент "Реала" Флорентино Перес объявил о планах осуществить масштабную реорганизацию клуба.

"Наш клуб должен иметь организационную структуру, которая защищает нас как учреждение, а также защищает всех нас как владельцев "Реала". Мы сделаем все необходимое для того, чтобы клуб продолжал принадлежать своим членам, как это было на протяжении 122 лет нашей истории

Мы внесем на это собрание предложение по корпоративной реорганизации клуба, которая четко обеспечит наше будущее, защитит нас от угроз, с которыми мы сталкиваемся, и, прежде всего, обеспечит, чтобы мы, члены клуба, были настоящими владельцами нашего клуба, настоящими владельцами наших финансовых активов", - сказал Перес.