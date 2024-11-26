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Валенсия хочет арендовать талантливого защитника Спортинга

Испания

Молодой оборонец ранее уже играл в Ла Лиге

Валенсия хочет арендовать талантливого защитника Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что "Валенсия" хочет арендовать испанского крайнего защитника "Спортинга" Ивана Френеду в январское трансферное окно.

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Согласно информации от журналиста Relevo Маттео Моретто, правый защитник "Спортинга" соответствует тому профилю, который ищет "Валенсия". 20-летний Иван Фреснеда пока не является основным игроком в портуальском клубе, поэтому он может вернуться в Испанию уже зимой. Известно, что "летучие мыши" ищут замену для травмированного Тьерри Коррейи.

Летом 2023 года лиссабонский "Спортинг" заплатил за Ивана Фреснеду 9 миллионов евро "Реалу Вальядолиду".

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В этом сезоне Иван Фреснеда принял участие в семи матчах за "Спортинг" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.

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Спортинг (Лиссабон) Валенсия (Испания)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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