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Валенсия хочет арендовать талантливого защитника Спортинга
Молодой оборонец ранее уже играл в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "Валенсия" хочет арендовать испанского крайнего защитника "Спортинга" Ивана Френеду в январское трансферное окно.
Согласно информации от журналиста Relevo Маттео Моретто, правый защитник "Спортинга" соответствует тому профилю, который ищет "Валенсия". 20-летний Иван Фреснеда пока не является основным игроком в портуальском клубе, поэтому он может вернуться в Испанию уже зимой. Известно, что "летучие мыши" ищут замену для травмированного Тьерри Коррейи.
Летом 2023 года лиссабонский "Спортинг" заплатил за Ивана Фреснеду 9 миллионов евро "Реалу Вальядолиду".
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В этом сезоне Иван Фреснеда принял участие в семи матчах за "Спортинг" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.
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