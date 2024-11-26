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Защитник Астон Виллы хочет вернуться в Испанию

Испания

Английский клуб готов продать своего центрбека

Защитник Астон Виллы хочет вернуться в Испанию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный защитник "Астон Виллы" хочет вернуться в чемпионат Испании.

Сообщается, что 31-летний Диего Карлос может вернуться в "Севилью", за которую он играл с 2019 года до 2022 года, прежде чем переехать в Англию. На данный момент "Астон Вилла" готова продать бразильского игрока и ищет доступные варианты трансфера. В случае ухода Карлос хочет вернуться только в "Севилью".

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Однако, несмотря на заинтересованность самого бразильца в возвращении, его переход в "Севилью" практически невозможен. Андалусийский клуб не заинтересован в услугах 31-летнего центрального защитника.

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Добавим, что в этом сезоне Диего Карлос провел 12 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Севилья Диего Карлос
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Источник:
Orgullobiri
Опубликовал: Андрей Журба
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