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Защитник Астон Виллы хочет вернуться в Испанию
Английский клуб готов продать своего центрбека
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный защитник "Астон Виллы" хочет вернуться в чемпионат Испании.
Сообщается, что 31-летний Диего Карлос может вернуться в "Севилью", за которую он играл с 2019 года до 2022 года, прежде чем переехать в Англию. На данный момент "Астон Вилла" готова продать бразильского игрока и ищет доступные варианты трансфера. В случае ухода Карлос хочет вернуться только в "Севилью".
Однако, несмотря на заинтересованность самого бразильца в возвращении, его переход в "Севилью" практически невозможен. Андалусийский клуб не заинтересован в услугах 31-летнего центрального защитника.
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Добавим, что в этом сезоне Диего Карлос провел 12 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.
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