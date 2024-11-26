Барселона приближается к продлению контрактов с двумя ключевыми игроками клуба

Каталонский гранд планирует долгосрочное будущее для двух главных талантов своей команды. "Барселона" работает над заключением новых соглашений с двумя полузащитниками.

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Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" работает над заключением новых контрактов с Педри и Гави. На данный момент между сторонами продолжаются переговоры. Ожидается, что в ближайшее время клуб официально объявит о подписании новых долгосрочных соглашений с главными талантами своей команды.

Также добавим, что в этом сезоне Педри провел 18 матчей за "Барсу", отметившись 3 голами и 2 ассистами. Гави успел принять участие в 7 поединках за клуб, суммарно проведя на поле лишь 123 минуты.

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Напомним, что в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Сельты" Гави впервые за долгое время попал в стартовый состав "Барселоны". До этого испанский полузащитник играл в старте каталонского клуба 7-го ноября 2023 года в игре против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.