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Барселона приближается к продлению контрактов с двумя ключевыми игроками клуба
В ближайшее время оба полузащитника подпишут новые соглашения с каталонским клубом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонский гранд планирует долгосрочное будущее для двух главных талантов своей команды. "Барселона" работает над заключением новых соглашений с двумя полузащитниками.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" работает над заключением новых контрактов с Педри и Гави. На данный момент между сторонами продолжаются переговоры. Ожидается, что в ближайшее время клуб официально объявит о подписании новых долгосрочных соглашений с главными талантами своей команды.
Также добавим, что в этом сезоне Педри провел 18 матчей за "Барсу", отметившись 3 голами и 2 ассистами. Гави успел принять участие в 7 поединках за клуб, суммарно проведя на поле лишь 123 минуты.
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Напомним, что в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Сельты" Гави впервые за долгое время попал в стартовый состав "Барселоны". До этого испанский полузащитник играл в старте каталонского клуба 7-го ноября 2023 года в игре против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.
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