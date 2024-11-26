Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Реала: Подписание Килиана Мбаппе станет историческим
Перес высказался о французском форварде
Getty Images/Global Images Ukraine
Флорентино Перес, президент "Реала", заявил, что переход французского форварда Килиана Мбаппе стал историческим событием для клуба.
"Подписание Килиана Мбаппе станет историческим, как и сама презентация. Килиан пришел в "Реал", сделав то, чего никто не мог себе представить. И он уже помог нам выиграть наш первый титул в этом сезоне, Суперкубок", - сказал Перес.
Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" из "ПСЖ" 1 июля 2024 года как свободный агент.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- "Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА": Перес - о создании Суперлиги
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн