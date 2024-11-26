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Президент Реала: Подписание Килиана Мбаппе станет историческим

Испания

Перес высказался о французском форварде

Президент Реала: Подписание Килиана Мбаппе станет историческим

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Флорентино Перес, президент "Реала", заявил, что переход французского форварда Килиана Мбаппе стал историческим событием для клуба.

"Подписание Килиана Мбаппе станет историческим, как и сама презентация. Килиан пришел в "Реал", сделав то, чего никто не мог себе представить. И он уже помог нам выиграть наш первый титул в этом сезоне, Суперкубок", - сказал Перес.

Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" из "ПСЖ" 1 июля 2024 года как свободный агент.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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