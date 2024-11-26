Президент Реала: Подписание Килиана Мбаппе станет историческим

Флорентино Перес, президент "Реала", заявил, что переход французского форварда Килиана Мбаппе стал историческим событием для клуба.

"Подписание Килиана Мбаппе станет историческим, как и сама презентация. Килиан пришел в "Реал", сделав то, чего никто не мог себе представить. И он уже помог нам выиграть наш первый титул в этом сезоне, Суперкубок", - сказал Перес.