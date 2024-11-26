Беллингем: Я считаю, что Золотой мяч заслуживает Реал

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем поделился своим мнением относительно обладателя "Золотого мяча" 2024 года.

"Я считаю, что "Золотой мяч" заслуживает "Реал", особенно Винисиус", - заявил Беллингем, - »Но это лишь мое мнение, и я ни в коем случае не хочу приуменьшить достижения Родри. Он действительно гениальный игрок... это просто о нашем сезоне".