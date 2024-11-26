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Беллингем: Я считаю, что Золотой мяч заслуживает Реал

Испания

Джуд считает, что Винисиус заслуживает Золотой мяч

Беллингем: Я считаю, что Золотой мяч заслуживает Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем поделился своим мнением относительно обладателя "Золотого мяча" 2024 года.

"Я считаю, что "Золотой мяч" заслуживает "Реал", особенно Винисиус", - заявил Беллингем, - »Но это лишь мое мнение, и я ни в коем случае не хочу приуменьшить достижения Родри. Он действительно гениальный игрок... это просто о нашем сезоне".

Напомним, что делегация "Реала" не прибыла на церемонию вручения награды, узнав, что приз не достанется его представителям.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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