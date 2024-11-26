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Беллингем высказался о критике в адрес Мбаппе
Критика преувеличена (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о критике в адрес своего товарища по команде Килиана Мбаппе.
"Я думаю, что критика в адрес Килиана преувеличена. Я ежедневно вижу его на тренировках. С каждым днем он становится только лучше", - сказал футболист.
Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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