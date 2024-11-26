Беллингем высказался о критике в адрес Мбаппе

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о критике в адрес своего товарища по команде Килиана Мбаппе.

"Я думаю, что критика в адрес Килиана преувеличена. Я ежедневно вижу его на тренировках. С каждым днем он становится только лучше", - сказал футболист.

Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.