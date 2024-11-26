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Анчелотти жалуется на напряженный график после травмы Винисиуса
Винисиус настроен серьезно и не хочет идти на лишние риски (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о травме левого вингера команды Винисиуса Жуниора.
"Травма произошла в конце матча против "Леганеса". Время не столь важно, как сам факт, что он получил происхождение. Самое важное сейчас - это его выздоровление и сосредоточение на игроках, которые его заменят.
Винисиус настроен серьезно и не хочет идти на лишние риски. Те, кто вернулся с международных соревнований, оценили его форму - Винисиус, как и Вальверде, был в отличной форме. Однако иногда травмы просто случаются.
Почему это случается? Мы уже знаем, что это из-за слишком большого количества матчей", - сказал Карло.
Напомним, что Винисиус получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Поэтому игрок пропустит матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
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