Анчелотти жалуется на напряженный график после травмы Винисиуса

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о травме левого вингера команды Винисиуса Жуниора.

"Травма произошла в конце матча против "Леганеса". Время не столь важно, как сам факт, что он получил происхождение. Самое важное сейчас - это его выздоровление и сосредоточение на игроках, которые его заменят.

Винисиус настроен серьезно и не хочет идти на лишние риски. Те, кто вернулся с международных соревнований, оценили его форму - Винисиус, как и Вальверде, был в отличной форме. Однако иногда травмы просто случаются.

Почему это случается? Мы уже знаем, что это из-за слишком большого количества матчей", - сказал Карло.