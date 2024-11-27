Реал готов отпустить летом своего звездного бразильского нападающего

Звездный бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго может покинуть клуб следующим летом.

Как сообщает издание Fichajes, за игроком активно следят английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Однако, наиболее вероятным направлением для продолжения карьеры 23-летнего бразильца считается именно "Энфилд".

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Известно, что бразилец недоволен своей ролью в клубе, что может заставить его подумать над своим будущим и возможной сменой обстановки, учитывая заинтересованность со стороны нескольких европейских топ-клубов. На данный момент "Ливерпуль" находится в поиске усиления своей атакующей линии, а Родриго является одним из лучших вариантов для руководства «красных», хоть им и известно о возможной конкуренции в виде "Манчестер Сити".

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В этом сезоне Родриго принял участие в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах, отметившись 3 голами и двумя ассистами. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 110 миллионов евро.