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Реал готов отпустить летом своего звездного бразильского нападающего

Испания

Талантливый вингер может оказаться в другом клубе

Реал готов отпустить летом своего звездного бразильского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго может покинуть клуб следующим летом.

Как сообщает издание Fichajes, за игроком активно следят английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Однако, наиболее вероятным направлением для продолжения карьеры 23-летнего бразильца считается именно "Энфилд".

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Известно, что бразилец недоволен своей ролью в клубе, что может заставить его подумать над своим будущим и возможной сменой обстановки, учитывая заинтересованность со стороны нескольких европейских топ-клубов. На данный момент "Ливерпуль" находится в поиске усиления своей атакующей линии, а Родриго является одним из лучших вариантов для руководства «красных», хоть им и известно о возможной конкуренции в виде "Манчестер Сити".

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В этом сезоне Родриго принял участие в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах, отметившись 3 голами и двумя ассистами. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

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Родриго Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
27.11.2024 в 16:15
Долбоё@ы. Родриго в 100 раз лучше этой сраной Мбапы.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
27.11.2024 в 16:15
Долбоё@ы. Родриго в 100 раз лучше этой сраной Мбапы.
Ответить
0
0

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