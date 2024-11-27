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Севилья может расторгнуть соглашение об аренде игрока Брайтона

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Севилья может расторгнуть соглашение об аренде игрока Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный инсайдер сообщил о том, что "Севилья" может расторгнуть соглашение об аренде перспективного игрока "Брайтона".

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Согласно информации от Фабрицио Романо, "Севилья" на данный момент рассматривает возможность расторжения арендного соглашения в отношении аргентинского защитника "Брайтона" Валентина Барко, который провел в клубе только три месяца.

Стоит отметить, что 20-летний Валентин Барко принял участие в 8 матчах за "Севилью" во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 376 минут.

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Напомним, что Валентин Барко присоединился к "Брайтону" из аргентинского "Бока Хуниорс" зимой 2024 года за сумму около 10 миллионов долларов. А летом этого же года "чайки" решили отдать его в аренду в "Севилью" под конец трансферного окна.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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