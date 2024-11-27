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Ямаль - о награде Golden Boy: Это была моя мечта

Испания

Игрок поделился своими эмоциями

Ямаль - о награде Golden Boy: Это была моя мечта

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал обладателем престижной награды Golden Boy Award, которая ежегодно вручается самому талантливому молодому футболисту Европы.

Испанец выразил благодарность всем, кто помог ему достичь такого успеха:

"Для меня это гордость получить награду "Golden Boy". Я очень счастлив, это была моя мечта.

Я хочу сказать спасибо своим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам "Барсы" и национальной сборной Испании. Это был невероятный год, и он заканчивается невероятным образом", - сказал игрок.

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