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Ямаль - о награде Golden Boy: Это была моя мечта
Игрок поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль
Испанец выразил благодарность всем, кто помог ему достичь такого успеха:
"Для меня это гордость получить награду "Golden Boy". Я очень счастлив, это была моя мечта.
Я хочу сказать спасибо своим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам "Барсы" и национальной сборной Испании. Это был невероятный год, и он заканчивается невероятным образом", - сказал игрок.
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