Валенсия хочет арендовать защитника Спортинга

"Валенсия" активно ищет усиление на позицию правого защитника. Одним из главных кандидатов на эту позицию стал 20-летний испанец Иван Фреснеда, выступающий за португальский "Спортинг".

По данным AS, между двумя клубами уже начались переговоры по аренде молодого защитника.

Фреснеда играет за "Спортинг" с лета 2023 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 203 минуты.