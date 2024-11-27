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Валенсия хочет арендовать защитника Спортинга
Фреснеда может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" активно ищет усиление на позицию правого защитника. Одним из главных кандидатов на эту позицию стал 20-летний испанец Иван Фреснеда, выступающий за португальский "Спортинг".
По данным AS, между двумя клубами уже начались переговоры по аренде молодого защитника.
Фреснеда играет за "Спортинг" с лета 2023 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 203 минуты.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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