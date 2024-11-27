Беллингем опроверг слухи о том, что он был близок к переходу в АПЛ

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем развеял слухи о том, что он был близок к подписанию контракта с "Ливерпулем".

"Я не был близок к подписанию контракта с "Ливерпулем". У меня были переговоры с несколькими клубами, когда я выступал за "Боруссию". Когда вам звонят из "Реала", все становится иначе. Дело не в том, что другие команды были хорошими или плохими, а в том, что "Реал" находится на другом уровне", - сказал Джуд.

Напомним, что Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Боруссии Д" за 113 млн евро.