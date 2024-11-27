Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллингем опроверг слухи о том, что он был близок к переходу в АПЛ
Я не был близок к подписанию контракта с Ливерпулем (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем развеял слухи о том, что он был близок к подписанию контракта с "Ливерпулем".
"Я не был близок к подписанию контракта с "Ливерпулем". У меня были переговоры с несколькими клубами, когда я выступал за "Боруссию". Когда вам звонят из "Реала", все становится иначе. Дело не в том, что другие команды были хорошими или плохими, а в том, что "Реал" находится на другом уровне", - сказал Джуд.
Напомним, что Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Боруссии Д" за 113 млн евро.
Популярное сейчас
- В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай
- Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- В компанию к Лунину. Реал заинтересовался перспективным украинским защитником
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса