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Беллингем опроверг слухи о том, что он был близок к переходу в АПЛ

Испания

Я не был близок к подписанию контракта с Ливерпулем (с)

Беллингем опроверг слухи о том, что он был близок к переходу в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем развеял слухи о том, что он был близок к подписанию контракта с "Ливерпулем".

"Я не был близок к подписанию контракта с "Ливерпулем". У меня были переговоры с несколькими клубами, когда я выступал за "Боруссию". Когда вам звонят из "Реала", все становится иначе. Дело не в том, что другие команды были хорошими или плохими, а в том, что "Реал" находится на другом уровне", - сказал Джуд.

Напомним, что Беллингем присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Боруссии Д" за 113 млн евро.

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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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