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Севилья договорилась с обидчиком сборной Италии на Евро-2024 о его переходе

Испания

Форвард дал согласие на переход

Севилья договорилась с обидчиком сборной Италии на Евро-2024 о его переходе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что между "Севильей" и нападающим немецкого "Аугсубрга" и сборной Швейцарии достигнута договоренность о его переходе в испанский клуб в следующем году.

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Известно, что 26-летний Рубен Варгас согласовал контракт с "Севильей" до 2027 года, стороны также достигли соглашения по заработной плате форварда, которые вписываются в финансовые возможности андалусийского клуба.

На данный момент обоим клубам остается договориться о сумме трансфера. Все указывает на то, что этот трансфер обойдется клубу из Ла Лиги лишь в 2 миллиона евро. Переход игрока планируется в январское трансферное окно.

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В этом сезоне Варгас провел лишь 6 поединков за "Аугсбург" во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

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Опубликовал: Андрей Журба
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