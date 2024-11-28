Севилья договорилась с обидчиком сборной Италии на Евро-2024 о его переходе

Сообщается, что между "Севильей" и нападающим немецкого "Аугсубрга" и сборной Швейцарии достигнута договоренность о его переходе в испанский клуб в следующем году.

Читайте также Барселона намерена отпустить своего талантливого вингера в зимнее трансферное окно

Известно, что 26-летний Рубен Варгас согласовал контракт с "Севильей" до 2027 года, стороны также достигли соглашения по заработной плате форварда, которые вписываются в финансовые возможности андалусийского клуба.

На данный момент обоим клубам остается договориться о сумме трансфера. Все указывает на то, что этот трансфер обойдется клубу из Ла Лиги лишь в 2 миллиона евро. Переход игрока планируется в январское трансферное окно.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Варгас провел лишь 6 поединков за "Аугсбург" во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.