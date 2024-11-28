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Севилья хочет подписать бывшего таланта Барселоны
Нападающий не смог полностью раскрыться в новом клубе
Фото - Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez - Twitter / X
"Севилья" заинтересована в подписании бывшего талантливого нападающего "Барселоны" Феррана Ютгли, который сейчас играет за бельгийский "Брюгге".
Сообщается, что андалусийский клуб готов предложить "Брюгге" сделку об аренде 25-летнего игрока с опцией выкупа за 5 миллионов евро. Главный тренер "Севильи" Хавьер Гарсия Пимьента неоднократно общался с игроком и его окружением в течение нескольких последних относительно его возможного возвращения в Испанию. Известно, что испанец дал устное согласие на этот переход, поскольку ему нравится такая идея.
Напомним, что в 2022 году "Брюгге" приобрел испанца у "Барселоны" за 5 миллионов евро. С момента своего дебюта за бельгийский клуб Ютгла забил 28 голов и отдал 17 ассистов в 114 матчах.
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В этом сезоне Ферран Ютгла принял участие в 20 матчах за бельгийский "Брюгге" во всех турнирах, отметившись лишь двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
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