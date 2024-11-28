Лазарет не перестает пополняться. В Реале сообщили о степени тяжести травмы Камавинги

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во втором тайме матча с "Ливерпулем" в 5-м туре Лиги чемпионов.

По информации пресс-службы "сливочных", 22-летний француз получил мышечную травму двуглавой мышцы бедра левой ноги.

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Ожидается, что на восстановление Эдуардо понадобится от двух до трех недель.

Напомним, что в лазарете "Реала" на данный момент также находятся Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Давид Алаба, Эдер Милитао, Орельян Чуамени и Дани Карвахаль.