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Лазарет не перестает пополняться. В Реале сообщили о степени тяжести травмы Камавинги
Игроки не справляются с нагрузками
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во втором тайме матча с "Ливерпулем" в 5-м туре Лиги чемпионов.
По информации пресс-службы "сливочных", 22-летний француз получил мышечную травму двуглавой мышцы бедра левой ноги.
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Ожидается, что на восстановление Эдуардо понадобится от двух до трех недель.
Напомним, что в лазарете "Реала" на данный момент также находятся Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Давид Алаба, Эдер Милитао, Орельян Чуамени и Дани Карвахаль.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 16:09
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