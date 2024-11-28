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Суд отклонил апелляцию Роши: он не сможет вернуться на пост президента Федерации футбола Испании
Кто теперь возглавит федерацию?
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный суд отклонил апелляцию Педро Роши, тем самым подтвердив его отстранение от должности президента федерации футбола Испании.
Роша был отстранен после того, как Спортивный административный суд Испании (TAD) признал его виновным в злоупотреблении властью при увольнении бывшего генерального секретаря Андреу Кампса. Это решение было расценено как грубое нарушение правил спортивной дисциплины.
Педро Роша не сможет вернуться на должность президента RFEF в течение следующих двух лет. Федерация футбола Испании должна срочно избрать нового президента. Среди основных кандидатов называют Сальвадора Гомара и Рафаэля Лузана.
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