Экс-игрок Барселоны: Играть против бывшей команды всегда особенно, ведь они дали мне все

Сандро Рамирес прошел путь из молодежной академии "Барселоны" в основную команду, однако испанскому нападающему не удалось закрепиться там, и после различных аренд он сейчас играет в "Лас-Пальмасе". Накануне матча с "сине-гранатовыми", 29-летний нападающий тепло отозвался о своем бывшем клубе.

"Играть против "Барселоны" всегда особенно, ведь они дали мне все. Я вырос как футболист и как личность. Но я всегда стараюсь помочь команде как можно больше. Это то, что от меня требуют, и то, что я требую от себя. Я не разделяю мини-кризисы, когда мы говорим о больших командах. У них много ротаций ведущих игроков. Чтобы противостоять им, мы должны продолжать делать то, что делали до сих пор, и быть точными в обеих зонах", - цитирует Сандро Рамиреса Marca.

Добавим, что матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится 30 ноября в 15:00.