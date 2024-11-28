Будущее Анчелотти в Реале под вопросом после поражения команды от Ливерпуля

Поражение от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов поставило под сомнение будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала".

По информации Marca, в ближайшее время Анчелотти должен встретиться с президентом клуба Флорентино Пересом. Именно во время этого разговора станет понятно, сохранит ли итальянец свою должность.

Третье поражение в пяти матчах значительно усложнило задачу "Реала" в Лиге чемпионов. Сейчас подопечные Карло занимают 24 место в турнирной таблице ЛЧ, имея 6 очков.