Куртуа - о поражении Реала против Ливерпуля: Мы проиграли лучшей команде, и это нормально

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о поражении команду в пятом туре Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:0).

"Ливерпуль" - одна из команд в Европе, которая сейчас находится в лучшей форме. Мы хорошо конкурировали и защищались, особенно в первом тайме, но мы не играли хорошо в атаке и нам было сложно создать опасные моменты.

В начале второго тайма они открыли счет, и, к сожалению, мы не реализовали пенальти. Мы старались, но после второго гола было тяжело. Очевидно, у нас отсутствуют игроки, но это не оправдание. Мы проиграли лучшей команде, и это нормально. Нам будет трудно попасть в топ-8, но мы должны попытаться победить "Аталанту", - сказал голкипер.