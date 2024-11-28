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Куртуа - о поражении Реала против Ливерпуля: Мы проиграли лучшей команде, и это нормально

Испания

Футболист поделился своими мыслями о матче ЛЧ

Куртуа - о поражении Реала против Ливерпуля: Мы проиграли лучшей команде, и это нормально

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о поражении команду в пятом туре Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:0).

"Ливерпуль" - одна из команд в Европе, которая сейчас находится в лучшей форме. Мы хорошо конкурировали и защищались, особенно в первом тайме, но мы не играли хорошо в атаке и нам было сложно создать опасные моменты.

В начале второго тайма они открыли счет, и, к сожалению, мы не реализовали пенальти. Мы старались, но после второго гола было тяжело. Очевидно, у нас отсутствуют игроки, но это не оправдание. Мы проиграли лучшей команде, и это нормально. Нам будет трудно попасть в топ-8, но мы должны попытаться победить "Аталанту", - сказал голкипер.

Напомним, что матч шестого тура ЛЧ "Аталанта" - "Реал" состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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