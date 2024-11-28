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Стало известно, собирается ли Реал подписывать новых игроков зимой
У Реала отсутствуют некоторые ключевые игроки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates
"Реал Мадрид" переживает непростой период. После очередного поражения, на этот раз от "Ливерпуля" (2:0), клуб столкнулся с новыми проблемами. Во время матча травму получил Эдуардо Камавинга.
В лазарете уже находятся такие ключевые игроки, как Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Орельен Чуамени, Родриго и Винисиус Жуниор.
Несмотря на очевидные проблемы с составом, руководство "Реала" пока не планирует усиливать команду во время зимнего трансферного окна. Это решение вызвало немало вопросов среди фанатов и экспертов, ведь нехватка игроков может негативно повлиять на результаты команды в ближайшем будущем.
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