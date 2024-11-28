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Севилья продлила контракт с перспективным защитником
Ему 22 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Севилья" продлила контракт с перспективным защитником.
Клуб Ла Лиги продлил соглашение с правым защитником клуба и молодёжной сборной Испании Жозе Кармоном. Новый контракт рассчитан до 2028 года.
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Жозе Кармон – воспитанник "Севильи". В январе 2023 года он ушёл в аренду в "Эльче", в котором за 9 матчей забил гол. Летом этого года испанец отправился в аренду в "Хетафе". В 32-х играх забил гол и отдал голевую передачу.
В этом сезоне защитник сыграл за "Севилью" в 14-ти играх Ла Лиги, результативными действиями не отмечался.
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