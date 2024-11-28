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Будущее де Йонга в Барселоне под вопросом: клуб не спешит продлевать контракт

Испания

Френки де Йонга может покинуть клуб как свободный агент

Будущее де Йонга в Барселоне под вопросом: клуб не спешит продлевать контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга в каталонском клубе остается неопределенным. Как сообщает издание Marca, руководство команды не спешит продлевать контракт с нидерландцем.

Еще год назад клуб предлагал де Йонгу продлить соглашение на тех же финансовых условиях, однако футболист до сих пор не дал окончательного ответа. Такая ситуация заставила "Барселону" пересмотреть свои планы относительно нидерландца.

Если стороны не придут к согласию по новому контракту, де Йонг может покинуть клуб как свободный агент летом 2026 года.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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