Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущее де Йонга в Барселоне под вопросом: клуб не спешит продлевать контракт
Френки де Йонга может покинуть клуб как свободный агент
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга в каталонском клубе остается неопределенным. Как сообщает издание Marca, руководство команды не спешит продлевать контракт с нидерландцем.
Еще год назад клуб предлагал де Йонгу продлить соглашение на тех же финансовых условиях, однако футболист до сих пор не дал окончательного ответа. Такая ситуация заставила "Барселону" пересмотреть свои планы относительно нидерландца.
Если стороны не придут к согласию по новому контракту, де Йонг может покинуть клуб как свободный агент летом 2026 года.
Популярное сейчас
- В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
- Минай распрощался сразу с шестью футболистами
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- Сын Леон постарался. Жена Цыганкова нашла оригинальную причину победы Жироны над Эспаньолом
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Снова в три центрбека. Стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Викторией