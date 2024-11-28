Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Платини - о Мбаппе: Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически
Бывший игрок сборной Франции поделился своими мыслями об игре Мбаппе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини высказался о звездном игроке "Реала" Килиане Мбаппе после матча команды в ЛЧ против "Ливерпуля" (2:0).
"Я считаю, что он потерялся на поле. Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически. Это то, что сделает Килиана великим чемпионом. Надеюсь, это будет лишь небольшая слабинка для французского футбола и для него", - сказал Мишель.
Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Снова в три центрбека. Стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Викторией