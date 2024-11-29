Капитан Реала защищает от критики Килиана Мбаппе на фоне плохой формы француза

Килиан Мбаппе провел не лучший вечер в своей карьере в среду против "Ливерпуля", где "сливочные" уступили (2:0) в Лиге чемпионов. Отбитый пенальти, мем в соцсетях и еще одно неудачное выступление француза, который борется за лидерство в атаке "Реала". Отвечая на вопрос о плохой форме своего партнера по команде, Лука Модрич встал на защиту Килиана Мбаппе.

"Мы видим, что у него все хорошо, что он хорошо тренируется, что у него есть уверенность в себе. Иногда он себя проявляет, иногда нет. Сегодня было не так, особенно с пенальти. Но мы уверены, и я уверен, что Килиан сделает то, что от него ожидают", - цитирует слова Модрича AS.

Отметим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 18 матчей, где отметился 9 голами и 2 ассистами.