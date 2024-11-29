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Барселона присматривается к игроку Болоньи

Испания

И стоит он недорого

Барселона присматривается к игроку Болоньи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" под руководством Ханси Флика демонстрирует лучшую игру за последние несколько лет. Немецкий специалист все же хочет усилить линию обороны зимой и обратил свое внимание в сторону Серии А.

По информации испанского медиа AS, "Барселона" присматривается к Джону Лукуми из "Болоньи". Колумбиец проводит хороший год в составе итальянского клуба, которому помог попасть в Лигу чемпионов по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата. Кроме того, его клаусула является достаточно невысокой и составляет 25 млн евро, но "красно-синие" могут договориться о продаже за меньшую сумму, поэтому такой вариант усиления очень заинтересует "Барсу".

Добавим, что в этом сезоне Джон Лукуми провел 14 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Болонья Барселона Джон Лукуми
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2024 в 13:14
Великая Барселона готова повторить свои два сезона - с треблами! Пожелаем удачи лучшей команде 21 века! (По мнению международного института футбольной истории и статистики). Ну а позорный реал попытается выкарабкиваться со своего законного 24-го места в ЛЧ.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2024 в 13:14
Великая Барселона готова повторить свои два сезона - с треблами! Пожелаем удачи лучшей команде 21 века! (По мнению международного института футбольной истории и статистики). Ну а позорный реал попытается выкарабкиваться со своего законного 24-го места в ЛЧ.
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Matachorros (Chicago)
29.11.2024 в 12:40
Шмеську покупайте, очень выгодно и не дорого, все за 1 млрд евро
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