Барселона присматривается к игроку Болоньи

"Барселона" под руководством Ханси Флика демонстрирует лучшую игру за последние несколько лет. Немецкий специалист все же хочет усилить линию обороны зимой и обратил свое внимание в сторону Серии А.

По информации испанского медиа AS, "Барселона" присматривается к Джону Лукуми из "Болоньи". Колумбиец проводит хороший год в составе итальянского клуба, которому помог попасть в Лигу чемпионов по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата. Кроме того, его клаусула является достаточно невысокой и составляет 25 млн евро, но "красно-синие" могут договориться о продаже за меньшую сумму, поэтому такой вариант усиления очень заинтересует "Барсу".

Добавим, что в этом сезоне Джон Лукуми провел 14 матчей, где отметился голом и результативной передачей.