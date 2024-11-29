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Барселона присматривается к игроку Болоньи
И стоит он недорого
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" под руководством Ханси Флика демонстрирует лучшую игру за последние несколько лет. Немецкий специалист все же хочет усилить линию обороны зимой и обратил свое внимание в сторону Серии А.
По информации испанского медиа AS, "Барселона" присматривается к Джону Лукуми из "Болоньи". Колумбиец проводит хороший год в составе итальянского клуба, которому помог попасть в Лигу чемпионов по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата. Кроме того, его клаусула является достаточно невысокой и составляет 25 млн евро, но "красно-синие" могут договориться о продаже за меньшую сумму, поэтому такой вариант усиления очень заинтересует "Барсу".
Добавим, что в этом сезоне Джон Лукуми провел 14 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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