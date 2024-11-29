Унаи Симон впервые за четыре месяца сыграл за Атлетик Бильбао

Унаи Симон после победы на Евро-2024 был вынужден перенести операцию из-за травмы запястья. Ожидалось, что футболист будет недоступен от четырех до пяти месяцев, однако вчера голкипер дебютировал в этом сезоне, сыграв в матче Лиги Европы против "Эльфсборга", где "Атлетик" победил со счетом 3:0. После игры испанский вратарь поделился своими эмоциями от возвращения на поле.

"Всегда приятно играть на "Сан-Мамесе", и после четырех месяцев отсутствия возвращение сюда было очень особенным. Я знал, как долго продлится травма, и все сложилось наилучшим образом. Мы все еще восстанавливаемся и входим в игровой ритм. Это уже третий сезон подряд с Эрнесто, и мы уже имеем очень прочную базу. Это путь вперед, потому что сезон длинный", - цитирует слова Унаи Симона Marca.

Добавим, что следующий поединок "Атлетик" сыграет 1 декабря на выезде против "Райо Вальекано".