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Унаи Симон впервые за четыре месяца сыграл за Атлетик Бильбао

Испания

Футболист восстановился от травмы

Унаи Симон впервые за четыре месяца сыграл за Атлетик Бильбао

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Унаи Симон после победы на Евро-2024 был вынужден перенести операцию из-за травмы запястья. Ожидалось, что футболист будет недоступен от четырех до пяти месяцев, однако вчера голкипер дебютировал в этом сезоне, сыграв в матче Лиги Европы против "Эльфсборга", где "Атлетик" победил со счетом 3:0. После игры испанский вратарь поделился своими эмоциями от возвращения на поле.

"Всегда приятно играть на "Сан-Мамесе", и после четырех месяцев отсутствия возвращение сюда было очень особенным. Я знал, как долго продлится травма, и все сложилось наилучшим образом. Мы все еще восстанавливаемся и входим в игровой ритм. Это уже третий сезон подряд с Эрнесто, и мы уже имеем очень прочную базу. Это путь вперед, потому что сезон длинный", - цитирует слова Унаи Симона Marca.

Добавим, что следующий поединок "Атлетик" сыграет 1 декабря на выезде против "Райо Вальекано".

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Атлетик (Бильбао) Унаи Симон
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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