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Ла Лига объявила автора лучшего гола в октябре
Известный победитель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Леганеса" Мунир Эль-Хаддади стал автором лучшего гола месяца в Ла Лиге по итогам ноября.
В финальном голосовании 29-летний Мунир Эль-Хаддади обошел Джуда Беллингема из мадридского "Реала" и Мануэля Фустера из "Лас-Пальмаса". Эль-Хаддади забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот голкипера "Жироны" на 77-й минуте матча, сократив отставание в счете.
Для марокканца этот гол стал вторым в этом сезоне чемпионата Испании.
Un trallazo imparable. ????— LALIGA (@LaLiga) November 27, 2024
????⚽ ¡@Munirhaddadi, del @CDLeganes, es el autor del ???????????? ???????????? ???????????? de noviembre! #LALIGAGOALOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA#LALIGAEASPORTS
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Напомним, что автором лучшего гола октября в Ла Лиге стал полузащитник "Реал Сосьедада" Лука Сучич.
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