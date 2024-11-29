Ла Лига объявила автора лучшего гола в октябре

Игрок "Леганеса" Мунир Эль-Хаддади стал автором лучшего гола месяца в Ла Лиге по итогам ноября.

В финальном голосовании 29-летний Мунир Эль-Хаддади обошел Джуда Беллингема из мадридского "Реала" и Мануэля Фустера из "Лас-Пальмаса". Эль-Хаддади забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот голкипера "Жироны" на 77-й минуте матча, сократив отставание в счете.

Для марокканца этот гол стал вторым в этом сезоне чемпионата Испании.

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Напомним, что автором лучшего гола октября в Ла Лиге стал полузащитник "Реал Сосьедада" Лука Сучич.