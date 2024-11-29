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Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Лидер против одного из аутсайдеров

Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после двух осечек в чемпионате и разгромной победы в ЛЧ примет "Лас-Пальмас", который ведет борьбу за выживание.

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Канарцы хуже всех в Испании начали сезон, но затем поменяли тренера и с Диего Мартинесом выиграли 4 матча из 6. Это их лучший отрезок с января, и шансы на спасение с нынешним уровнем игры у "Лас-Пальмаса" высоки. Но "Барса", конечно, это другое.

В этом сезоне команда Ганси Флика выиграла все 8 матчей дома во всех турнирах, причем с 1 октября на "Монжуике" они не забивают менее трех голов за игру. Кроме того, "Барса" обожает матчи с "Лас-Пальмасом", которому не проигрывает с 1991-го, а дома — с 1971-го.

Масштаб задачи, стоящей перед коллективом Диего Мартинеса, без преувеличения, исторический.

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Смогут ли они удивить футбольный мир — увидим в субботу, 30 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 15:00 по Киеву.

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