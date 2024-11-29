Реал Сосьедад продлил соглашение с олимпийским чемпионом Игр в Париже

Беньят Туррьентес является воспитанником молодежной академии "Реал Сосьедада". Центральный полузащитник дебютировал за основную команду три года назад и сейчас он стал неотъемлемой частью игры под руководством Иманоля Альгуасиля. Руководство клуба вознаградило 22-летнего игрока за его скромность и трудолюбие новым контрактом, который рассчитан до июня 2030 года.

"Я очень счастлив. Это особый день для меня и людей, которые меня окружают. Я присоединился к "Сосьедаду", когда мне было 11 лет, но с самого рождения я был его фанатом, я ношу в себе цвет "бело-синих". Я думаю, что я очень тяжело работал все время, с тех пор как присоединился к "Сосьедаду", чтобы достичь таких дней, как сегодня. На этом пути было много взлетов и падений, это было нелегко. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, которое они оказали мне... Я многому научился от многих игроков, особенно от Иманоля. Я хочу продолжать в том же духе. Это были очень хорошие годы, сейчас у нас молодая команда, и я думаю, что у нас будет хорошее будущее", - заявил после продления контракта олимпийский чемпион 2024 года в составе сборной Испании.

Добавим, что в этом сезоне Беньят Туррьентес провел 14 матчей, однако никакими результативными действиями не отличался.