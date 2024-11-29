Тренер Барселоны сказал, когда Ямаль сможет вернуться на поле

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик накануне матча против "Лас-Пальмаса" в чемпионате Испании рассказал о физическом состоянии звездного вингера команды Ламиня Ямаля.

"Ламин Ямаль вернулся к тренировкам, и он будет готов принять участие в следующем матче. Мы еще не решили, будет ли он начинать игру со стартовых минут, но он точно будет играть".

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится в субботу, 30-го ноября. Начало игры в 15:00 по киевскому времени.

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Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль уже успел отметиться 6 голами и 8 ассистами в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах.