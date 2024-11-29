Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Барселоны сказал, когда Ямаль сможет вернуться на поле
Сыграет ли он в следующем матче?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик накануне матча против "Лас-Пальмаса" в чемпионате Испании рассказал о физическом состоянии звездного вингера команды Ламиня Ямаля.
"Ламин Ямаль вернулся к тренировкам, и он будет готов принять участие в следующем матче. Мы еще не решили, будет ли он начинать игру со стартовых минут, но он точно будет играть".
Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится в субботу, 30-го ноября. Начало игры в 15:00 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль уже успел отметиться 6 голами и 8 ассистами в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Шовковский: Начали игру не очень уверенно. Гол, который не засчитали, психологически повлиял. Индивидуальное мастерство не на лучшем уровне
- Яремчук остроумно отреагировал на разбитое лицо после матча ЛЕ
- Президент Реала: Подписание Килиана Мбаппе станет историческим
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Симона Халеп возмущена несправедливостью в допинг-деле Свентек