  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны сказал, когда Ямаль сможет вернуться на поле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны сказал, когда Ямаль сможет вернуться на поле

Испания

Сыграет ли он в следующем матче?

Тренер Барселоны сказал, когда Ямаль сможет вернуться на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик накануне матча против "Лас-Пальмаса" в чемпионате Испании рассказал о физическом состоянии звездного вингера команды Ламиня Ямаля.

"Ламин Ямаль вернулся к тренировкам, и он будет готов принять участие в следующем матче. Мы еще не решили, будет ли он начинать игру со стартовых минут, но он точно будет играть".

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится в субботу, 30-го ноября. Начало игры в 15:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль уже успел отметиться 6 голами и 8 ассистами в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад продлил соглашение с олимпийским чемпионом Игр в Париже
yellow-arrow
Английские клубы продолжают следить за талантливым вингером Ла Лиги
yellow-arrow
Не Винисиус? Бывший звёздный нападающий Реала назвал имя следующего обладателя Золотого мяча
Барселона Ханси Флик Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости