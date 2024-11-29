Ханси Флик дал объяснение относительно нынешней формы Френки де Йонга

Френки де Йонг пропустил около полугода из-за травмы голеностопа, вернувшись на поле в начале октября. Учитывая то, что центральный полузащитник сейчас получает не так много игрового времени, тренер "Барселоны" Ханси Флик уверяет, что нидерландец нуждается во времени, чтобы вернуться к своей лучшей форме.

"Он возвращается после длительной травмы, у него все хорошо, он хорошо восстанавливается. Прошло уже три или четыре недели, как он вернулся. Это было перед перерывом, он вернулся. Мы помогаем ему, и в полузащите у нас есть очень хорошие игроки. Когда мы можем дать ему минуты, мы это делаем. На тренировках он должен показывать, что он физически готов на 100%. Он прошел через долгую травму, он получил хороший удар. Сейчас ему нужно вернуть уверенность, и я знаю, что для него очень важно иметь минуты. Сейчас мы анализируем каждую игру, и главное - выигрывать", - заявил Ханси Флик на предматчевой пресс-конференции против "Лас-Пальмаса".

Добавим, что Френки де Йонг в этом сезоне сыграл 262 минуты в 9 матчах, однако никакими результативными действиями не отличался.