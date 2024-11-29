  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сельта продлила контракт с обидчиком Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сельта продлила контракт с обидчиком Барселоны

Испания

Игрок прочно закрепился в основной команде

Сельта продлила контракт с обидчиком Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уго Альварес был одним из тех, кто подарил "Сельте" ничью, сравняв счет в противостоянии с "Барселоной" (2:2). Учитывая яркие выступления 21-летнего воспитанника академии в течение последних двух лет, руководство клуба продлило контракт с вингером до 2028 года.

"Мы с клубом хотели прийти к согласию, лично я очень рад быть здесь, надеюсь, на долгие годы. Переговоры были очень легкими, "Сельта" была клубом, который делал на меня ставку с самого детства, и в моей голове я хотел остаться только здесь. Если бы это зависело от меня, я бы связал с "Сельтой" всю свою жизнь", - заявил испанец после продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Уго Альварес сыграл 14 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Жерар Пике: Тот факт, что Барселона является самой узнаваемой организацией в мире, о многом говорит
yellow-arrow
Ханси Флик дал объяснение относительно нынешней формы Френки де Йонга
yellow-arrow
Реал Сосьедад продлил соглашение с олимпийским чемпионом Игр в Париже
Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сельта
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости