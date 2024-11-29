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Сельта продлила контракт с обидчиком Барселоны
Игрок прочно закрепился в основной команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уго Альварес был одним из тех, кто подарил "Сельте" ничью, сравняв счет в противостоянии с "Барселоной" (2:2). Учитывая яркие выступления 21-летнего воспитанника академии в течение последних двух лет, руководство клуба продлило контракт с вингером до 2028 года.
"Мы с клубом хотели прийти к согласию, лично я очень рад быть здесь, надеюсь, на долгие годы. Переговоры были очень легкими, "Сельта" была клубом, который делал на меня ставку с самого детства, и в моей голове я хотел остаться только здесь. Если бы это зависело от меня, я бы связал с "Сельтой" всю свою жизнь", - заявил испанец после продления контракта.
Добавим, что в этом сезоне Уго Альварес сыграл 14 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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