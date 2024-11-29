Жерар Пике: Тот факт, что Барселона является самой узнаваемой организацией в мире, о многом говорит

Жерар Пике "Барселону" принял участие в последнем эпизоде документального сериала "El Nou Clam". Бывший защитник рассказал о роли клуба для каталонцев, а также хотел подчеркнуть мультиспортивный характер "сине-гранатовых", который отличает команду от других и придает ему уникальной индивидуальности.

""Барса" много значит для меня. Это также связь между мной и моим отцом, во многих вещах. Между отцами и сыновьями часто случается так, что это элемент единения, так же случается со мной с моими сыновьями, которые сейчас живут в Майами. Одной из тем, о которых мы много говорим, является "Барса", особенно мой старший, который одержим футболом и "Барсой". Он знает все. "Барселона" представляет Каталонию. Для многих это очень особенное чувство, и тот факт, что "Барса" является самой узнаваемой организацией в мире, о многом говорит. Когда у нее все хорошо, мы очень гордимся ею, и кажется, что у Каталонии все хорошо. Когда же "Барса" шатается, мы, кажется, не поднимаемся сюда. Представьте, что это означает для страны, независимо от того, идут ли дела у клуба хорошо или плохо.

Если бы бизнесмен пришел сюда, купил "Барсу" и посмотрел на отчет о доходах, он бы сказал: "Баскетбол теряет то, гандбол теряет то, хоккей на роликах теряет то... мы закрываемся, закрываемся, закрываемся и закрываемся, и сосредотачиваемся на футболе". Мы другие. Это в нашей ДНК. Я абсолютно убежден, что если провести опрос, то 80-90% хотят сохранить секции. Мы знаем, что это имеет свою цену, но мы готовы ее платить. Просто из-за этого ощущения актуальности мы должны сохранить их, мы должны сохранять их всегда, что бы ни случилось", - цитирует слова Жерара Пике Mundo Deportivo.