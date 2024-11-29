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Реал хочет попросить своего бывшего тренера поговорить с Мбаппе относительно его игры

Испания

Реал хочет обратиться к легендарному игроку

Реал хочет попросить своего бывшего тренера поговорить с Мбаппе относительно его игры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

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Французский форвард Килиан Мбаппе, который недавно перешел в "Реал", пока не оправдал ожиданий. Только два гола с сентября и неудачный пенальти в матче против "Ливерпуля" вызывают беспокойство в лагере "королевского клуба".

Поэтому "Реал" решил обратиться за помощью к легендарному Зинедину Зидану. Французский тренер имеет авторитет среди футболистов, а Мбаппе всегда считал его своим кумиром. Именно Зидан когда-то рекомендовал "Реалу" подписать контракт с молодым талантом.

Руководство испанского клуба надеется, что разговор с Зиданом поможет Мбаппе преодолеть кризис и найти свою игру. Ведь сам Зидан в свое время также столкнулся с трудностями в начале карьеры в "Реале".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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