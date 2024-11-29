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Судаков может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Украинскому хавбеку нравится Ла Лига
Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании, о котором сам украинец недавно положительно отзывался.
Согласно информации от издания El Gol Digital, руководство мадридского "Атлетико" хочет усилить линию полузащиты, и Судаков мог бы стать для них идеальным вариантом. 22-летний украинец имеет чрезвычайный потенциал, а также он обладает всеми необходимыми качествами, которые ценит нынешний главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.
Как известно, контракт 22-летнего Судакова с донецким клубом рассчитан до 2028 года. Отмечается, что "Шахтер" будет готов отпустить украинца в "Атлетико" за 50 миллионов евро.
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В этом сезоне Георгий Судаков принял участие в 19 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 8 голами и тремя ассистами. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.
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