Ла Лига объявила имя лучшего игрока в ноябре

На официальном сайте Ла Лиги были опубликованы результаты опроса на звание лучшего игрока месяца по итогам ноября.

Награду получил бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который в этом месяце забил хет-трик в ворота "Осасуны" (4:0) и отметился голевой передачей в матче против "Леганеса" (0:3).

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В этом голосовании звездный бразилец обошел Дани Ольмо из "Барселоны", Такефусу Кубо из "Реал Сосьедада", Арнау Мартинеса из "Жироны" и Джулиано Симеоне из мадридского "Атлетико".

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Всего в этом сезоне 24-летний Винисиус Жуниор забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 13 матчах Ла Лиги.