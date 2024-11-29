Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига объявила имя лучшего игрока в ноябре
Известны результаты голосования
Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте Ла Лиги были опубликованы результаты опроса на звание лучшего игрока месяца по итогам ноября.
Награду получил бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который в этом месяце забил хет-трик в ворота "Осасуны" (4:0) и отметился голевой передачей в матче против "Леганеса" (0:3).
SUPERSTAR. ????— LALIGA (@LaLiga) November 29, 2024
???? @vinijr, del @realmadrid, es el ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de noviembre en #LALIGAEASPORTS.@easportsfces | #LALIGAPOTM #PREMIOSLALIGA
В этом голосовании звездный бразилец обошел Дани Ольмо из "Барселоны", Такефусу Кубо из "Реал Сосьедада", Арнау Мартинеса из "Жироны" и Джулиано Симеоне из мадридского "Атлетико".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Всего в этом сезоне 24-летний Винисиус Жуниор забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 13 матчах Ла Лиги.
Популярное сейчас
- Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
- Милевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы
- Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Мэр Харькова рассказал о состоянии стадиона Металлист