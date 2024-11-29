  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эспаньол на грани вылета: фанаты вышли на протест против владельцев
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эспаньол на грани вылета: фанаты вышли на протест против владельцев

Испания

Около 200 фанатов собрались возле китайского консульства в Барселоне

Эспаньол на грани вылета: фанаты вышли на протест против владельцев

Фото: twitter.com/RCDEspanyol

Новина українською

"Эспаньол" продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Команда находится в зоне вылета и лишь одно очко отделяет ее от 20-го места.

Нестабильные результаты и угроза вылета вызвали возмущение среди болельщиков "Эспаньола". Около 200 фанатов собрались возле китайского консульства в Барселоне, чтобы выразить протест против владельца клуба, китайского конгломерата Rastar Group, во главе с Чэнь Яньшэном.

Фанаты недовольны результатами команды и считают, что китайские владельцы не инвестируют достаточно средств в развитие клуба.

Читайте такжеШахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
По теме
yellow-arrow
Бавария и Реал интересуются звездой Байера
yellow-arrow
Ла Лига объявила имя лучшего игрока в ноябре
yellow-arrow
Звездный полузащитник Реала отреагировал на поражение от Ливерпуля
Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости