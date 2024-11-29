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Эспаньол на грани вылета: фанаты вышли на протест против владельцев
Около 200 фанатов собрались возле китайского консульства в Барселоне
Фото: twitter.com/RCDEspanyol
"Эспаньол" продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Команда находится в зоне вылета и лишь одно очко отделяет ее от 20-го места.
Нестабильные результаты и угроза вылета вызвали возмущение среди болельщиков "Эспаньола". Около 200 фанатов собрались возле китайского консульства в Барселоне, чтобы выразить протест против владельца клуба, китайского конгломерата Rastar Group, во главе с Чэнь Яньшэном.
Фанаты недовольны результатами команды и считают, что китайские владельцы не инвестируют достаточно средств в развитие клуба.
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