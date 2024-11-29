Эспаньол на грани вылета: фанаты вышли на протест против владельцев

"Эспаньол" продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Команда находится в зоне вылета и лишь одно очко отделяет ее от 20-го места.

Нестабильные результаты и угроза вылета вызвали возмущение среди болельщиков "Эспаньола". Около 200 фанатов собрались возле китайского консульства в Барселоне, чтобы выразить протест против владельца клуба, китайского конгломерата Rastar Group, во главе с Чэнь Яньшэном.

Фанаты недовольны результатами команды и считают, что китайские владельцы не инвестируют достаточно средств в развитие клуба.