Флик поздравил Барселону со 125-летием

29 ноября 1899 году был основан футбольный клуб "Барселона".

Главный тренер команды Ганс-Дитер Флик поздравил свой клуб со 125-летием:

"Для меня большая честь быть частью такой исторической команды, как "Барселона". С первых дней работы здесь я был впечатлен всем здесь. Болельщики - это особенные люди. Мне очень приятно общаться с ними, они очень теплые и доброжелательные к нам, тренерскому штабу. Работать здесь одно удовольствие.

Это больше чем клуб".