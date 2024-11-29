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Флик поздравил Барселону со 125-летием
Работать здесь одно удовольствие (с)
Фото: twitter.com/DFB_Team
29 ноября 1899 году был основан футбольный клуб "Барселона".
Главный тренер команды Ганс-Дитер Флик поздравил свой клуб со 125-летием:
"Для меня большая честь быть частью такой исторической команды, как "Барселона". С первых дней работы здесь я был впечатлен всем здесь. Болельщики - это особенные люди. Мне очень приятно общаться с ними, они очень теплые и доброжелательные к нам, тренерскому штабу. Работать здесь одно удовольствие.
Это больше чем клуб".
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
29.11.2024 в 23:47
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