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Флик поздравил Барселону со 125-летием

Испания

Работать здесь одно удовольствие (с)

Флик поздравил Барселону со 125-летием

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

29 ноября 1899 году был основан футбольный клуб "Барселона".

Главный тренер команды Ганс-Дитер Флик поздравил свой клуб со 125-летием:

"Для меня большая честь быть частью такой исторической команды, как "Барселона". С первых дней работы здесь я был впечатлен всем здесь. Болельщики - это особенные люди. Мне очень приятно общаться с ними, они очень теплые и доброжелательные к нам, тренерскому штабу. Работать здесь одно удовольствие.

Это больше чем клуб".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
29.11.2024 в 23:47
Со 125-летием Барселона!
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
29.11.2024 в 23:47
Со 125-летием Барселона!
Ответить
0
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