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Примера. Мальорка — Валенсия 2:1. Усатый герой Сон Моиша
Более классная команда победила
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Мальорка" переиграла "Валенсию" в матче, где гости играли вообще без ворот.
Все справедливо.
Да, Риоха открыл счет с пенальти, который назначили за попадание мяча в руку Мохике, но этого слишком мало, чтобы претендовать даже на ничью.
"Мальорка" придумала парочку отличных моментов еще в первом тайме, и со второго раза Ларин таки пробил как надо — ему помог прострелом справа Дани Родригес.
Второй тайм — удушающий режим от хозяев и тотальная концентрация на сохранении ничьи от гостей. Ясно, что добром это для них не кончилось — ближе к концу игры Фулькье таки потерял главного усача Ла Лиги Абдона Пратса, и зять Эктора Купера порадовал фанатов, которые его тут и без того очень любят.
⚽ ¡El #MallorcaValencia de #LaLiga!— Carrusel Deportivo (@carrusel) November 29, 2024
⏱️ Min. 81
⚔️ @RCD_Mallorca 2 ???? 1 @valenciacf
▶️ ¡GOOOL! ! ¡ABDÓN PRATS REMONTA PARA EL MALLORCA! pic.twitter.com/4AETE8S7Ia
В таблице победа временно подняла "Мальорку" на 5-е место с 24 очками. У "Валенсии" - 10 баллов, 18-я строчка, но есть 2 матча в запасе, оставляющие кое-какую надежду.
15-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Валенсия" - 2:1
Голы: Ларин, 45+3, Абдон, 82 — Риоха, 32 (с пенальти)
"Мальорка": Грейф — Морей (Маффео, 78), Вальент, Раильо, Мохика — Морланес, Саму Кошта — Наварро (Антонио Санчес, 70), Дани Родригес (Валери, 70), Дардер (Маскарель, 85) — Ларин (Абдон, 81)
"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Тарреха, Москера, Гасеровский (Дани Гомес, 84), Гайя — Риоха (Валера, 75), Герра (Пепелу, 75), Барренечеа (Алмейда, 84), Диего Лопес — Дуро
Предупреждения: Вальент, 71 — Риоха, 62
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