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Примера. Мальорка — Валенсия 2:1. Усатый герой Сон Моиша

Испания

Более классная команда победила

Примера. Мальорка — Валенсия 2:1. Усатый герой Сон Моиша

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мальорка" переиграла "Валенсию" в матче, где гости играли вообще без ворот.

Все справедливо.

Да, Риоха открыл счет с пенальти, который назначили за попадание мяча в руку Мохике, но этого слишком мало, чтобы претендовать даже на ничью.

"Мальорка" придумала парочку отличных моментов еще в первом тайме, и со второго раза Ларин таки пробил как надо — ему помог прострелом справа Дани Родригес.

Второй тайм — удушающий режим от хозяев и тотальная концентрация на сохранении ничьи от гостей. Ясно, что добром это для них не кончилось — ближе к концу игры Фулькье таки потерял главного усача Ла Лиги Абдона Пратса, и зять Эктора Купера порадовал фанатов, которые его тут и без того очень любят.

В таблице победа временно подняла "Мальорку" на 5-е место с 24 очками. У "Валенсии" - 10 баллов, 18-я строчка, но есть 2 матча в запасе, оставляющие кое-какую надежду.

15-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Ларин, 45+3, Абдон, 82 — Риоха, 32 (с пенальти)

"Мальорка": Грейф — Морей (Маффео, 78), Вальент, Раильо, Мохика — Морланес, Саму Кошта — Наварро (Антонио Санчес, 70), Дани Родригес (Валери, 70), Дардер (Маскарель, 85) — Ларин (Абдон, 81)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Тарреха, Москера, Гасеровский (Дани Гомес, 84), Гайя — Риоха (Валера, 75), Герра (Пепелу, 75), Барренечеа (Алмейда, 84), Диего Лопес — Дуро

Предупреждения: Вальент, 71 — Риоха, 62

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