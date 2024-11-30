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Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Барселона против аутсайдера – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Один из борцов за выживание в Ла Лиге "Лас-Пальмас" приедет в гости к "Барселоне" в момент, когда ей очень нужна победа. Две кряду осечки в чемпионате были у команды Ханси Флика, которые в упор приблизили к ней "Реал". Еще одна потеря — и "Сливочные" с учетом матча в запасе выйдут в лидеры, поэтому все серьезно и оступаться никак нельзя.

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Чемпионат Испании, 15-й тур

30 ноября 2024. Барселона, "Монжуик"

"Барселона" 15:00 "Лас-Пальмас"

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