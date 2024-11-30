Барселона - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Один из борцов за выживание в Ла Лиге "Лас-Пальмас" приедет в гости к "Барселоне" в момент, когда ей очень нужна победа. Две кряду осечки в чемпионате были у команды Ханси Флика, которые в упор приблизили к ней "Реал". Еще одна потеря — и "Сливочные" с учетом матча в запасе выйдут в лидеры, поэтому все серьезно и оступаться никак нельзя.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, 15-й тур

30 ноября 2024. Барселона, "Монжуик"

"Барселона" 15:00 "Лас-Пальмас"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – MEGOGO Футбол 1