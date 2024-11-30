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Каталонская команда следит за колумбийцем из Болоньи

Испания

Вариант для Лукуми

Каталонская команда следит за колумбийцем из Болоньи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" интересуется Джоном Лукуми, сообщает AS.

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По информации издания, в руководстве "Барселоны" заинтересованы 26-летним центральным защитником "Болоньи" Джоном Лукуми. "Барса" считает, что этот игрок поможет усилить оборонную линию.

Отмечается, что отступные за игрока сборной Колумбии - 25 млн евро. Его контракт рассчитан до июня 2026 года

Напомним, через девять матчей во всех турнирах Лукуми забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Болонья Барселона Джон Лукуми
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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