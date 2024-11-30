Каталонская команда следит за колумбийцем из Болоньи

"Барселона" интересуется Джоном Лукуми, сообщает AS.

Читайте также Эспаньол на грани вылета: фанаты вышли на протест против владельцев

По информации издания, в руководстве "Барселоны" заинтересованы 26-летним центральным защитником "Болоньи" Джоном Лукуми. "Барса" считает, что этот игрок поможет усилить оборонную линию.

Отмечается, что отступные за игрока сборной Колумбии - 25 млн евро. Его контракт рассчитан до июня 2026 года

Напомним, через девять матчей во всех турнирах Лукуми забил один гол и отдал одну результативную передачу.