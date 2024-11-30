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Анчелотти все? Перес принял решение касательно 65-летнего специалиста - СМИ
Реал уволит Анчелотти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Флорентино Перес принял решение об уходе главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
По информации издания El Gol, в ближайшее время "Реал" якобы сообщит об увольнении 65-летнего итальянского специалиста. Указывается, что вместо него на пост главного тренера придет Сантьяго Солари.
Решение по освобождению Анчелотти повлекли частые поражения мадридского "Реала" как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.
Карло Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году.
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