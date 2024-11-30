Анчелотти все? Перес принял решение касательно 65-летнего специалиста - СМИ

Флорентино Перес принял решение об уходе главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

По информации издания El Gol, в ближайшее время "Реал" якобы сообщит об увольнении 65-летнего итальянского специалиста. Указывается, что вместо него на пост главного тренера придет Сантьяго Солари.

Решение по освобождению Анчелотти повлекли частые поражения мадридского "Реала" как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году.