Не повезло в ЗМ, повезет в The Best. Реал надеется на триумф бразильского нападающего

"Реал Мадрид" считает Винисиуса фаворитом награды The Best.

По информации AS, мадридский "Реал" после церемонии вручения Золотого мяча 2024 разочарован результатом. Внутри "Реала" считают, что The Best от ФИФА более демократично, и награду получит Винисиус.

Отмечается, что ранее были названы 11 претендентов на получение приза, среди которых 5 игроков представляют мадридский клуб: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Винисиус.

Напомним, в голосовании The Best принимают участие болельщики, капитаны и тренеры сборных, а также журналисты.