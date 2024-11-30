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Не повезло в ЗМ, повезет в The Best. Реал надеется на триумф бразильского нападающего

Испания
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Считают, The Best от ФИФА более демократичным чем ЗМ

Не повезло в ЗМ, повезет в The Best. Реал надеется на триумф бразильского нападающего

The Best

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"Реал Мадрид" считает Винисиуса фаворитом награды The Best.

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По информации AS, мадридский "Реал" после церемонии вручения Золотого мяча 2024 разочарован результатом. Внутри "Реала" считают, что The Best от ФИФА более демократично, и награду получит Винисиус.

Отмечается, что ранее были названы 11 претендентов на получение приза, среди которых 5 игроков представляют мадридский клуб: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Винисиус.

Напомним, в голосовании The Best принимают участие болельщики, капитаны и тренеры сборных, а также журналисты.

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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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