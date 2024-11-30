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Датский центрбек останется в Барсе еще на сезон
Игрок прокомментировал свое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен сообщил, что остается в каталонской команде. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо в Х.
"Остаюсь ли я в "Барсе"? Да, я остаюсь", – сказал Кристенсен.
???????? Andreas Christensen asked about his future: “Staying at Barça? Yes, I will stay!”. pic.twitter.com/YsSYTUh1Qk— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2024
Отмечается, что 28-летний датчанин за этот сезон принял участие всего в одном матче в чемпионате Испании.
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Источник:fabrizioromano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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