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Датский центрбек останется в Барсе еще на сезон

Испания

Игрок прокомментировал свое будущее

Датский центрбек останется в Барсе еще на сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен сообщил, что остается в каталонской команде. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

"Остаюсь ли я в "Барсе"? Да, я остаюсь", – сказал Кристенсен.

Отмечается, что 28-летний датчанин за этот сезон принял участие всего в одном матче в чемпионате Испании.

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Источник:
fabrizioromano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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