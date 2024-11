Датский центрбек останется в Барсе еще на сезон

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен сообщил, что остается в каталонской команде. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

