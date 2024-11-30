Датский центрбек останется в Барсе еще на сезон

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен сообщил, что остается в каталонской команде. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

"Остаюсь ли я в "Барсе"? Да, я остаюсь", – сказал Кристенсен.

???????? Andreas Christensen asked about his future: “Staying at Barça? Yes, I will stay!”. pic.twitter.com/YsSYTUh1Qk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2024

Отмечается, что 28-летний датчанин за этот сезон принял участие всего в одном матче в чемпионате Испании.